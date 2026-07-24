ВМС України вперше отримали право керувати силами НАТО

Військово-морські сили України вперше в історії отримали підтверджене НАТО право командувати багатонаціональними силами Альянсу у сфері протимінних операцій після успішного проходження оцінювання за стандартами НАТО.

Про це повідомила пресслужба ВМС, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, під час українсько-американських навчань "Сі Бриз 2026" штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів Військово-Морських Сил ЗС України успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО (NATO Evaluation Level, NEL-2).

Підрозділ здобув оцінку "Повністю спроможний до виконання місії" (Mission Capable).

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Успішне проходження цього рівня підтверджує, що підрозділ здатен виконувати бойові завдання за стандартами сил Об'єднаного командування НАТО з операцій (Allied Command Operations Forces Standards).

"Уперше в історії сучасного військового флоту України підрозділ офіційно долучено до системи управління з'єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Тобто, відтепер Україна має підтверджену Альянсом здатність здійснювати командування та управління підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до Постійної протимінної групи НАТО включно, а також виконувати весь спектр місій протимінної боротьби на морі", - зазначили там.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські військові моряки протягом трьох років проходили підготовку, впроваджували доктрини Альянсу та здобували необхідні спроможності.

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