ВМС України вперше отримали право керувати силами НАТО
Військово-морські сили України вперше в історії отримали підтверджене НАТО право командувати багатонаціональними силами Альянсу у сфері протимінних операцій після успішного проходження оцінювання за стандартами НАТО.
Про це повідомила пресслужба ВМС, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, під час українсько-американських навчань "Сі Бриз 2026" штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів Військово-Морських Сил ЗС України успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО (NATO Evaluation Level, NEL-2).
Підрозділ здобув оцінку "Повністю спроможний до виконання місії" (Mission Capable).
Успішне проходження цього рівня підтверджує, що підрозділ здатен виконувати бойові завдання за стандартами сил Об'єднаного командування НАТО з операцій (Allied Command Operations Forces Standards).
"Уперше в історії сучасного військового флоту України підрозділ офіційно долучено до системи управління з'єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Тобто, відтепер Україна має підтверджену Альянсом здатність здійснювати командування та управління підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до Постійної протимінної групи НАТО включно, а також виконувати весь спектр місій протимінної боротьби на морі", - зазначили там.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські військові моряки протягом трьох років проходили підготовку, впроваджували доктрини Альянсу та здобували необхідні спроможності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль