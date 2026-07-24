Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

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Подписанные главой государства документы поступили в Верховную Раду 24 июля.

Закон №4928-IX предусматривает продление действия военного положения с 2 августа 2026 года еще на 90 суток.

В то же время закон № 4929-IX продлевает на аналогичный срок проведение всеобщей мобилизации.

Таким образом, военное положение и мобилизация будут действовать до 31 октября 2026 года.

Двадцатое продление с начала полномасштабной войны

Это уже 20-е решение о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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