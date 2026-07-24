Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на парламентську пресслужбу.
Підписані главою держави документи надійшли до Верховної Ради 24 липня.
Закон №4928-IX передбачає продовження дії воєнного стану з 2 серпня 2026 року ще на 90 діб.
Водночас закон №4929-IX продовжує на аналогічний строк проведення загальної мобілізації.
Таким чином, воєнний стан і мобілізація діятимуть до 31 жовтня 2026 року.
Двадцяте продовження з початку повномасштабної війни
Це вже 20-те рішення про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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