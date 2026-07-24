Словакия не является и никогда не будет членом "Коалиции желающих", которая поддерживает войну в Украине, — Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг заявление посла Франции о том, что Братислава присоединилась к "Коалиции желающих" — инициативе, объединяющей европейских союзников в поддержку Украины.

Об этом Фицо написал в своём Facebook, а также сообщают Aktuality и HNonline, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Франции

Накануне портал euBrief сообщил, что Словакия присоединилась к "Коалиции желающих", там ссылались на слова французского посольства.

"Словакия присоединилась к "Коалиции желающих" и считает себя ее членом. Она приняла участие во встрече и одобрила итоговое заявление сопредседателей", — говорилось в заявлении дипломатического представительства.

СМИ также утверждали, что Словакию официально приглашали на встречу коалиции 13 июля: "Поскольку министры и премьер-министр не смогли присутствовать, Словакию представлял ее посол во Франции".

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Реакция Фицо

В ответ на заявления СМИ и посла Франции Фицо заявил, что лично разговаривал с дипломатическим представителем Франции в Словакии Николя Сураном и "настойчиво просил его не распространять ложную информацию о нашем членстве в "Коалиции желающих"".

Посол, мол, подтвердил словацкому премьеру, что общественность будет проинформирована об этом "недоразумении".

"Как премьер-министр Словацкой Республики, я официально заявляю, что Словацкая Республика не была, не является и не будет членом "Коалиции желающих", которая поддерживает войну в Украине", — заявил Фицо.

Политик также выразил сожаление "по поводу того, что детские игры, достойные нашей оппозиции и антисловацких и антиправительственных СМИ, разыгрываются на столь высоком уровне и требуют прямого вмешательства премьер-министра Словацкой Республики".

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