Словаччина не є і ніколи не буде членом "Коаліції охочих", яка підтримує війну в Україні, - Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заперечив заяву посла Франції, що Братислава приєдналася до "Коаліції охочих" — ініціативи, яка об’єднує європейських союзників навколо підтримки України.
Про це Фіцо написав у себе на Facebook та пишуть Aktuality та HNonline, передає Цензор.НЕТ.
Заява Франції
Напередодні портал euBrief повідомив, що Словаччини долучилася до "Коаліції охочих", там посилалися на слова французького посольства.
"Словаччина приєдналася до "Коаліції охочих" і вважає себе її членом. Вона взяла участь у зустрічі та ухвалила прикінцеву заяву співголів", — йшлося в заяві дипломатичного представництва.
ЗМІ також стверджували, що Словаччину офіційно запрошували на зустріч коаліції 13 липня: "Оскільки міністри та прем'єр-міністр не змогли бути присутніми, Словаччину представляв її посол у Франції".
Реакція Фіцо
- У відповідь на заяви медіа та посла Франції, Фіцо заявив, що особисто говорив із диппредставником Франції у Словаччині Ніколя Сураном і "наполегливо просив його не поширювати неправдиву інформацію про наше членство в "Коаліції охочих"".
Посол, мовляв, підтвердив словацькому прем'єру, що громадськість поінформують про це "непорозуміння".
"Як прем’єр-міністр Словацької Республіки, я офіційно заявляю, що Словацька Республіка не була, не є і не буде членом "Коаліції охочих", яка підтримує війну в Україні", — заявив Фіцо.
Політик також висловив жаль "з приводу того, що дитячі ігри, гідні нашої опозиції та антисловацьких і антиурядових ЗМІ, розігруються на такому високому рівні та потребують прямого втручання прем’єр-міністра Словацької Республіки".
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Дай Боже шоб по їх посольству прилетіло.