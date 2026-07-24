Словаччина не є і ніколи не буде членом "Коаліції охочих", яка підтримує війну в Україні, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заперечив заяву посла Франції, що Братислава приєдналася до "Коаліції охочих" — ініціативи, яка об’єднує європейських союзників навколо підтримки України.

Про це Фіцо написав у себе на Facebook та пишуть Aktuality та HNonline, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Франції

Напередодні портал euBrief повідомив, що Словаччини долучилася до "Коаліції охочих", там посилалися на слова французького посольства.

"Словаччина приєдналася до "Коаліції охочих" і вважає себе її членом. Вона взяла участь у зустрічі та ухвалила прикінцеву заяву співголів", — йшлося в заяві дипломатичного представництва.

ЗМІ також стверджували, що Словаччину офіційно запрошували на зустріч коаліції 13 липня: "Оскільки міністри та прем'єр-міністр не змогли бути присутніми, Словаччину представляв її посол у Франції".

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Реакція Фіцо

У відповідь на заяви медіа та посла Франції, Фіцо заявив, що особисто говорив із диппредставником Франції у Словаччині Ніколя Сураном і "наполегливо просив його не поширювати неправдиву інформацію про наше членство в "Коаліції охочих"".

Посол, мовляв, підтвердив словацькому прем'єру, що громадськість поінформують про це "непорозуміння".

"Як прем’єр-міністр Словацької Республіки, я офіційно заявляю, що Словацька Республіка не була, не є і не буде членом "Коаліції охочих", яка підтримує війну в Україні", — заявив Фіцо.

Політик також висловив жаль "з приводу того, що дитячі ігри, гідні нашої опозиції та антисловацьких і антиурядових ЗМІ, розігруються на такому високому рівні та потребують прямого втручання прем’єр-міністра Словацької Республіки".

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