"Я не буду баллотироваться в президенты Украины", - Усик
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал данные социологического опроса, согласно которым он вошел в ТОП-5 потенциальных кандидатов в президенты Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом боксер рассказал в комментарии пресс-службе "Полісся".
Сколько людей готовы проголосовать за Усика?
За Усика в первом туре готовы проголосовать 5,9% респондентов, что вывело его на 5-е место среди всех претендентов. Впрочем, боксер убежден, что этот показатель занижен.
"Если бы у меня было намерение баллотироваться в президенты, то, думаю, за меня проголосовало бы больше людей. Но я не буду баллотироваться в президенты Украины", - заявил Усик.
По данным СМИ, лидерами опроса на данный момент являются Владимир Зеленский (22,3%), Валерий Залужный (14,9%) и Михаил Федоров (13,4%).
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что лишь 28% украинцев хотят видеть Зеленского на посту президента после окончания войны.
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