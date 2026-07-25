РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13923 посетителя онлайн
Новости Рейтинг Зеленского
2 229 101

"Я не буду баллотироваться в президенты Украины", - Усик

боксер Усик

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал данные социологического опроса, согласно которым он вошел в ТОП-5 потенциальных кандидатов в президенты Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом боксер рассказал в комментарии пресс-службе "Полісся".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сколько людей готовы проголосовать за Усика?

За Усика в первом туре готовы проголосовать 5,9% респондентов, что вывело его на 5-е место среди всех претендентов. Впрочем, боксер убежден, что этот показатель занижен.

"Если бы у меня было намерение баллотироваться в президенты, то, думаю, за меня проголосовало бы больше людей. Но я не буду баллотироваться в президенты Украины", - заявил Усик.

По данным СМИ, лидерами опроса на данный момент являются Владимир Зеленский (22,3%), Валерий Залужный (14,9%) и Михаил Федоров (13,4%).

Смотрите также: Федоров популярнее Зеленского: почему президент не вернет его на пост министра обороны? // Без цензуры. ВИДЕО

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что лишь 28% украинцев хотят видеть Зеленского на посту президента после окончания войны.

Читайте также: Усик рассказал подробности своей встречи с Трампом в Овальном кабинете и показал новую фотографию. ФОТО

Автор: 

выборы (24300) опрос (3112) рейтинг (1674) Усик Александр (95)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
ффуууххх....
показать весь комментарий
25.07.2026 14:51 Ответить
+11
Мали "проффессора", доктора економічних наук - трохи не стали подобою БРСР...
Мали "дипломованого юриста", який грав х*єм на піаніно - вляпалися у війну...
Що буде, коли матимемо "спортивного філософа", який лише знає букви алфавіту - ???
показать весь комментарий
25.07.2026 15:06 Ответить
+8
слава Богу
показать весь комментарий
25.07.2026 14:53 Ответить

Загрузка...

 
 