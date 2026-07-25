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Новини Рейтинг Зеленського
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Я не буду балотуватися в президенти України", - Усик

боксер Усик

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував дані соціологічного опитування, за якими він потрапив до першої п'ятірки потенційних кандидатів у президенти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це боксер розповів у коментарі пресслужбі Полісся.

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Скільки людей готові проголосувати за Усика?

За Усика в першому турі готові проголосувати 5,9% респондентів, що вивело його на 5-те місце серед усіх претендентів. Утім, боксер переконаний, що цей показник занижений.

"Якби у мене була така думка балотуватися у президенти, то, думаю, за мене б більше людей проголосувало. Але я не буду балотуватися в президенти України", - заявив Усик.

За даними ЗМІ, лідерами опитування наразі є Володимир Зеленський (22,3%), Валерій Залужний (14,9%) та Михайло Федоров (13,4%).

Також дивіться: Федоров популярніший Зеленського: чому президент не поверне його на міністра оборони? // Без цензури. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що лише 28% українців хочуть бачити Зеленського на посаді президента після завершення війни.

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вибори (6143) опитування (1982) рейтинг (837) Усик Олександр (92)
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Топ коментарі
+15
ффуууххх....
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25.07.2026 14:51 Відповісти
+9
Мали "проффессора", доктора економічних наук - трохи не стали подобою БРСР...
Мали "дипломованого юриста", який грав х*єм на піаніно - вляпалися у війну...
Що буде, коли матимемо "спортивного філософа", який лише знає букви алфавіту - ???
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25.07.2026 15:06 Відповісти
+6
слава Богу
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25.07.2026 14:53 Відповісти

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