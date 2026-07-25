Я не буду балотуватися в президенти України", - Усик

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував дані соціологічного опитування, за якими він потрапив до першої п'ятірки потенційних кандидатів у президенти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це боксер розповів у коментарі пресслужбі Полісся.

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Скільки людей готові проголосувати за Усика?

За Усика в першому турі готові проголосувати 5,9% респондентів, що вивело його на 5-те місце серед усіх претендентів. Утім, боксер переконаний, що цей показник занижений.

"Якби у мене була така думка балотуватися у президенти, то, думаю, за мене б більше людей проголосувало. Але я не буду балотуватися в президенти України", - заявив Усик.

За даними ЗМІ, лідерами опитування наразі є Володимир Зеленський (22,3%), Валерій Залужний (14,9%) та Михайло Федоров (13,4%).

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що лише 28% українців хочуть бачити Зеленського на посаді президента після завершення війни.

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