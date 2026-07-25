Враг вновь атаковал Одесщину: повреждены дом и инфраструктура, есть раненый
Войска РФ вновь нанесли удар по Одесской области, пострадали жилой сектор и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ОВА, в результате атаки в Одесском районе поврежден частный жилой дом. По предварительной информации, пострадал 65-летний мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Также повреждены объекты инфраструктуры.
На местах происшествий работают все соответствующие службы.
Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Россия атаковала Одессу, поврежден мебельный магазин, есть пострадавший.
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