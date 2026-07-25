Ворог знову атакував Одещину: пошкоджено будинок та інфраструктуру, є поранений
Війська РФ знову атакували Одещину, уражено житловий сектор та цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За даними ОВА, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено приватний житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждав 65-річний чоловік. Медики надають всю необхідну допомогу.
Також пошкоджено обʼєкти інфраструктури.
На місцях подій працюють всі відповідні служби.
Інформація щодо постраждалих та наслідків атаки уточнюється.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Одесу, пошкоджено меблевий магазин, є постраждалий.
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