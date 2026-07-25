РФ может имитировать дипломатию для срыва новых санкционных решений со стороны союзников Украины, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал проявлять бдительность в отношении попыток России имитировать дипломатию с целью сорвать принятие новых санкционных решений союзниками Украины.

Об этом сообщает МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Ложная дипломатия РФ

"В последние годы четко прослеживается одна закономерность: каждый раз, когда приближаются новые масштабные санкции, особенно со стороны США, Путин прибегает ко всему возможному, чтобы выиграть время. Его любимый инструмент? Лжедипломатия, постановочные телефонные разговоры и встречи без искренних намерений", - отметил министр.

По его словам, учитывая, что законопроект сенатора Грэма о санкциях должны рассмотреть уже на следующей неделе, необходимо оставаться бдительными. Россия может попытаться сорвать его принятие, делая вид, будто ее действительно интересует мир.

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Давление на РФ

Сибига также призвал усилить давление на Россию.

"Усиление санкционного давления на Москву не просто актуально - оно жизненно необходимо для противодействия российскому террору и принуждения России к реальному завершению этой войны", - отметил он.

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Законопроект Грэма-Блюменталя: что известно?

Законопроект Грэма-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.

Основные положения законопроекта: