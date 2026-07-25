РФ может имитировать дипломатию для срыва новых санкционных решений со стороны союзников Украины, - Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал проявлять бдительность в отношении попыток России имитировать дипломатию с целью сорвать принятие новых санкционных решений союзниками Украины.
Об этом сообщает МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Ложная дипломатия РФ
"В последние годы четко прослеживается одна закономерность: каждый раз, когда приближаются новые масштабные санкции, особенно со стороны США, Путин прибегает ко всему возможному, чтобы выиграть время. Его любимый инструмент? Лжедипломатия, постановочные телефонные разговоры и встречи без искренних намерений", - отметил министр.
По его словам, учитывая, что законопроект сенатора Грэма о санкциях должны рассмотреть уже на следующей неделе, необходимо оставаться бдительными. Россия может попытаться сорвать его принятие, делая вид, будто ее действительно интересует мир.
Давление на РФ
Сибига также призвал усилить давление на Россию.
"Усиление санкционного давления на Москву не просто актуально - оно жизненно необходимо для противодействия российскому террору и принуждения России к реальному завершению этой войны", - отметил он.
Законопроект Грэма-Блюменталя: что известно?
Законопроект Грэма-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.
Основные положения законопроекта:
- введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";
- предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;
- предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.
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