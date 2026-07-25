РФ може імітувати дипломатію для зриву нових санкційних рішень від союзників України, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав бути пильними щодо спроб Росії імітувати дипломатію для зриву нових санкційних рішень від союзників України.

Про це повідомляє МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

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Фальшива дипломатія РФ

"Протягом останніх років чітко простежується одна закономірність: щоразу, коли наближаються нові масштабні санкції, особливо з боку США, Путін вдається до всього можливого, щоби виграти час. Його улюблений інструмент? Фальшива дипломатія, постановочні телефонні розмови та зустрічі без щирих намірів", - зазначив міністр.

За його словами, з огляду на те, що законопроєкт сенатора Грема про санкції мають розглянути вже наступного тижня, необхідно залишатися пильними. Росія може спробувати зірвати його ухвалення, вдаючи, ніби її справді цікавить мир.

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Тиск на РФ

Сибіга також закликав посилити тиск на Росію.

"Посилення санкційного тиску на Москву не просто на часі – воно життєво необхідне для протидії російському терору та примушення Росії до реального завершення цієї війни", – зазначив він.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя: що відомо?

Законопроєкт Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - це двопартійна ініціатива американських сенаторів-республіканця Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя, спрямована на суттєве посилення економічного тиску на Росію та її торговельних партнерів. Після смерті Грема документ продовжують просувати його співавтори.

Основні положення законопроєкту: