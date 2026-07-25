РФ може імітувати дипломатію для зриву нових санкційних рішень від союзників України, - Сибіга
Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав бути пильними щодо спроб Росії імітувати дипломатію для зриву нових санкційних рішень від союзників України.
Про це повідомляє МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Фальшива дипломатія РФ
"Протягом останніх років чітко простежується одна закономірність: щоразу, коли наближаються нові масштабні санкції, особливо з боку США, Путін вдається до всього можливого, щоби виграти час. Його улюблений інструмент? Фальшива дипломатія, постановочні телефонні розмови та зустрічі без щирих намірів", - зазначив міністр.
За його словами, з огляду на те, що законопроєкт сенатора Грема про санкції мають розглянути вже наступного тижня, необхідно залишатися пильними. Росія може спробувати зірвати його ухвалення, вдаючи, ніби її справді цікавить мир.
Тиск на РФ
Сибіга також закликав посилити тиск на Росію.
"Посилення санкційного тиску на Москву не просто на часі – воно життєво необхідне для протидії російському терору та примушення Росії до реального завершення цієї війни", – зазначив він.
Законопроєкт Грема-Блюменталя: що відомо?
Законопроєкт Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - це двопартійна ініціатива американських сенаторів-республіканця Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя, спрямована на суттєве посилення економічного тиску на Росію та її торговельних партнерів. Після смерті Грема документ продовжують просувати його співавтори.
Основні положення законопроєкту:
- запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";
- надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;
- передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.
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