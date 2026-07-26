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Балистическая атака РФ на Киев: в трех районах столицы возникли пожары
В результате атаки РФ на Киев в ночь на 26 июля в нескольких районах города произошли пожары.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Шевченковский район
В Шевченковском районе обломки вражеской ракеты упали на 18-этажный дом. Возгорание произошло на уровне 7-8 этажей.
Соломенский район
В Соломенском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки.
Деснянский район
В Деснянском районе горят автомобили и парковки. Экстренные службы направляются на место.
Что предшествовало?
Напомним, что в ночь на 26 июля в Киеве раздавались взрывы во время воздушной тревоги в связи с угрозой применения врагом баллистических ракет.
Топ комментарии
+9 Viktor LP
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+8 ПравдаЛюбка
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+7 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий26.07.2026 01:42 Ответить Ссылка
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