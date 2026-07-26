Балистическая атака РФ на Киев: в трех районах столицы возникли пожары

В результате атаки РФ на Киев в ночь на 26 июля в нескольких районах города произошли пожары.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Шевченковский район

В Шевченковском районе обломки вражеской ракеты упали на 18-этажный дом. Возгорание произошло на уровне 7-8 этажей.

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Соломенский район

В Соломенском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки.

Деснянский район

В Деснянском районе горят автомобили и парковки. Экстренные службы направляются на место.

Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 26 июля в Киеве раздавались взрывы во время воздушной тревоги в связи с угрозой применения врагом баллистических ракет.

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