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Новости Ракетная атака на Киев
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Балистическая атака РФ на Киев: в трех районах столицы возникли пожары

пожежа

В результате атаки РФ на Киев в ночь на 26 июля в нескольких районах города произошли пожары.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Шевченковский район

В Шевченковском районе обломки вражеской ракеты упали на 18-этажный дом. Возгорание произошло на уровне 7-8 этажей.

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Соломенский район 

В Соломенском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки.

Деснянский район

В Деснянском районе горят автомобили и парковки. Экстренные службы направляются на место.

Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 26 июля в Киеве раздавались взрывы во время воздушной тревоги в связи с угрозой применения врагом баллистических ракет.

Читайте также: В Киеве прогремели взрывы: Россия нанесла удар баллистическими ракетами

Автор: 

Киев (27127) Кличко Виталий (4387) пожар (6240) атака (1826)
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Топ комментарии
+9
вова не причому, це все партнери.
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26.07.2026 01:17 Ответить
+8
Вова, де наші ракети?
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26.07.2026 04:03 Ответить
+7
Цікаво, якщо бьють з Брянська , то може вдарити по місцю звідки бьють
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26.07.2026 01:42 Ответить

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