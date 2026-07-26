Россия атаковала Харьков: погиб человек, среди раненых двое детей. ФОТОрепортаж

Утром 26 июля российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. В результате атаки на частный дом в Слободском районе погиб один человек. FPV-дрон попал в автомобиль хлебокомбината, ранив водителя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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Удар по частному дому

В результате вражеского удара по частному дому в Слободском районе Харькова погиб один человек.



Также пострадали еще семь человек, среди которых двое детей, в том числе 10-летний мальчик.



На месте обстрела работают подразделения ГСЧС и бригады скорой медицинской помощи.

Раненых госпитализируют.

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Дрон атаковал автомобиль хлебокомбината

По данным Харьковской областной прокуратуры, 26 июля около 05:50 российские военные нанесли удар FPV-дроном по оптоволокну в Шевченковском районе г. Харькова.



Попадание — в автомобиль хлебокомбината.



Ранение получил 43-летний водитель. Мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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