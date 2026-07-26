Россия атаковала Харьков: погиб человек, среди раненых двое детей. ФОТОрепортаж
Утром 26 июля российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. В результате атаки на частный дом в Слободском районе погиб один человек. FPV-дрон попал в автомобиль хлебокомбината, ранив водителя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Удар по частному дому
В результате вражеского удара по частному дому в Слободском районе Харькова погиб один человек.
Также пострадали еще семь человек, среди которых двое детей, в том числе 10-летний мальчик.
На месте обстрела работают подразделения ГСЧС и бригады скорой медицинской помощи.
Раненых госпитализируют.
Дрон атаковал автомобиль хлебокомбината
По данным Харьковской областной прокуратуры, 26 июля около 05:50 российские военные нанесли удар FPV-дроном по оптоволокну в Шевченковском районе г. Харькова.
Попадание — в автомобиль хлебокомбината.
Ранение получил 43-летний водитель. Мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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