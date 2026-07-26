РФ атакувала Харків: одна загибла, 9 поранених, зокрема двоє дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські війська вранці 26 липня завдали кількох ударів по Харкову. Внаслідок атаки на приватний будинок у Слобідському районі загинула одна людина. FPV-дрон влучив в авто хлібокомбінату, поранивши водія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.
Удар по приватному будинку
Унаслідок ворожого удару по приватному будинку в Слобідському району Харкова загинула одна людина.
Також постраждали ще семеро людей, серед яких двоє дітей, зокрема10-річний хлопчик.
На місці обстрілу працюють підрозділи ДСНС на бригади екстреної медичної допомоги.
Поранених шпиталізують.
ОНОВЛЕННЯ
"Девʼятеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок "прильоту" в Слобідському районі. Усі знаходяться під наглядом лікарів", - додав згодом Синєгубов.
ОНОВЛЕННЯ
"На жаль, загинула 40-річна жінка. Найщиріші співчуття рідним та близьким.
На цю хвилину відомо про 9 постраждалих, серед яких 10-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Хлопчик з вибуховим пораненням шпиталізований. Дівчина зазнала гострої реакції на стрес і отримала допомогу медиків на місці.
Також серед постраждалих 54-річний, 85-річний, 65-річний чоловіки та 45-річна, 65-річна, 53-річна та 34-річна жінки.
Внаслідок ворожого обстрілу повністю зруйновано приватний будинок.
На місці удару триває робота щодо ліквідації наслідків. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - повідомив Синєгубов.
Дрон атакував авто хлібокомбінату
За даними Харківської обласної прокуратури, 26 липня близько 05:50 російські військові завдали удару FPV-дроном на оптоволокні по Шевченківському району м. Харкова.
Влучання — в автомобіль хлібокомбінату.
Поранення дістав 43-річний водій. Чоловіка госпіталізовано, йому надається необхідна медична допомога.
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