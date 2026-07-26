Россия за неделю выпустила по Украине почти 1700 дронов, более 1630 кассетных боеприпасов и 95 ракет, - Зеленский. ВИДЕО

В течение недели российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Украины с использованием дронов, авиабомб и ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковали оккупанты

По данным президента, всего за эту неделю россияне применили против Украины почти 1700 дронов, более 1630 авиабомб и 95 ракет различных типов, среди которых более половины — баллистические.

"Ежедневно работаем с партнерами, чтобы у наших воинов было чем противостоять этим ударам. Нужно сорвать ставку России на баллистический террор. И поэтому очень важно, чтобы поставки средств противоракетной обороны поступали вовремя. Каждая ракета-перехватчик сейчас буквально помогает спасать жизни людей, если она находится здесь, в украинских системах, а не на складах партнеров. Спасибо всем, кто помогает именно так", — подчеркнул Зеленский.

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Ночные удары РФ по Украине

"Все необходимые службы задействованы на месте попадания ударного дрона по жилым домам в Харькове. К сожалению, погиб один человек, еще девять пострадали, в том числе двое детей. Мои соболезнования родным и близким. Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию пожара в обычном строительном гипермаркете в Кривом Роге", — отметил президент.

Он напомнил, что в целом этой ночью россияне выпустили по Украине 8 ракет и 136 дронов различных типов. Многие цели удалось сбить, но, к сожалению, не все.

Под вражескими ударами оказались Херсонская, Донецкая, Днепровская, Харьковская, Сумская, Одесская, Николаевская, Запорожская, Черниговская области и Киев. По столице был нанесен удар баллистической ракетой, трое человек пострадали.

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