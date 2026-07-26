Сбита ракета Х-59, 5 из 7 "Искандеров" и 104 вражеских БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 26 июля (с 18:00 25 июля) противник нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря, 7 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, районы запуска — Брянская, Курская, Воронежская обл., РФ, а также 136 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69, 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и 104 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербер", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

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Последствия

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 27 ударных БПЛА в 18 точках, а также падение обломков сбитых ракет в 7 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 26 июля в Киеве раздавались взрывы во время воздушной тревоги в связи с угрозой применения врагом баллистических ракет.

Позже стало известно о пожарах в трех районах города.

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