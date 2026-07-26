Збито ракету Х-59, 5 із 7 "Іскандерів" та 104 ворожі БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 26 липня (з 18:00 25 липня) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 7 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, райони пуску - Брянська, Курська, Воронезька обл., рф., та 136 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Що передувало?
- Нагадаємо, що у ніч на 26 липня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.
- Пізніше стало відомо про пожежі у трьох районах міста.
Будь ласка, зачекайте...
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