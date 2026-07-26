Збито ракету Х-59, 5 із 7 "Іскандерів" та 104 ворожі БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 26 липня (з 18:00 25 липня) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 7 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, райони пуску - Брянська, Курська, Воронезька обл., рф., та 136 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запросила у США пришвидшити постачання ракет PAC-3 та PAC-2 GEM-T для протидії російській балістиці, - Хмара

Наслідки

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Нагадаємо, що у ніч на 26 липня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.

Пізніше стало відомо про пожежі у трьох районах міста.

Читайте також: Вибухи пролунали у Києві: Росія атакувала балістичними