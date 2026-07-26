В блоке Мерца хотят получить доступ к украинским разработкам в сфере беспилотных технологий

Председатель земельной группы Баварского христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге, входящей в фракцию блока ХДС/ХСС, Александр Гоффманн считает, что Украина должна заключить соглашение с Германией о беспилотных технологиях.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По его словам, Германия "при любых обстоятельствах" будет продолжать оказывать помощь Украине. Он также отметил, что Киев благодаря этому "развил поистине выдающиеся возможности — в сфере беспилотников, противодействия дронам и крылатым ракетам". Поэтому, убежден Гоффманн, речь идет о "дивидендах за поддержку".

Он отметил, что Германия должна быть готова при необходимости очень быстро нарастить производство дронов и для этого желательно использовать "ноу-хау", которыми уже сегодня располагает Украина. Эти технологии Украина, по словам Гоффманна, "конечно, в определенной степени скрывает, поскольку это выгодно с военно-стратегической точки зрения".

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В Германии требуют заключения соглашения

"Мы говорим: Германия должна участвовать в этих оборонных инновациях, чтобы укрепить собственный оборонный потенциал и способность к сдерживанию. Поэтому мы требуем заключения межправительственного соглашения с Киевом, в котором украинская сторона обязуется делиться с нами своими технологическими возможностями", — добавил политик.

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