В блоке Мерца хотят получить доступ к украинским разработкам в сфере беспилотных технологий
Председатель земельной группы Баварского христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге, входящей в фракцию блока ХДС/ХСС, Александр Гоффманн считает, что Украина должна заключить соглашение с Германией о беспилотных технологиях.
Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По его словам, Германия "при любых обстоятельствах" будет продолжать оказывать помощь Украине. Он также отметил, что Киев благодаря этому "развил поистине выдающиеся возможности — в сфере беспилотников, противодействия дронам и крылатым ракетам". Поэтому, убежден Гоффманн, речь идет о "дивидендах за поддержку".
Он отметил, что Германия должна быть готова при необходимости очень быстро нарастить производство дронов и для этого желательно использовать "ноу-хау", которыми уже сегодня располагает Украина. Эти технологии Украина, по словам Гоффманна, "конечно, в определенной степени скрывает, поскольку это выгодно с военно-стратегической точки зрения".
В Германии требуют заключения соглашения
"Мы говорим: Германия должна участвовать в этих оборонных инновациях, чтобы укрепить собственный оборонный потенциал и способность к сдерживанию. Поэтому мы требуем заключения межправительственного соглашения с Киевом, в котором украинская сторона обязуется делиться с нами своими технологическими возможностями", — добавил политик.
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