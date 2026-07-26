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Новини Безпілотні технології
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У блоці Мерца хочуть отримати доступ до українських розробок у сфері безпілотних технологій

Німеччина хоче з Україною угоду щодо безпілотних технологій

Голова земельної групи баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі, яка входить до фракції блоку ХДС/ХСС, Александер Гоффманн вважає, що Україна має укласти угоду з Німеччиною щодо безпілотних технологій.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За його словами, Німеччина "за будь-яких обставин" продовжуватиме надавати допомогу Україні. Він також зауважив, що Київ завдяки цьому "розвинув справді видатні можливості - у сфері безпілотників, протидії дронам і крилатих ракет". Тому, переконаний Гоффманн, йдеться про "дивіденди за підтримку".

Він зауважив, що Німеччина має бути готова за потреби дуже швидко наростити виробництво дронів і для цього бажано використати "ноу-хау", які вже сьогодні має Україна. Ці технології Україна, за словами Гоффманна, "звичайно, певною мірою приховує, оскільки це вигідно з військово-стратегічної точки зору".

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У Німеччині вимагають угоду

"Ми говоримо: Німеччина має брати участь у цих оборонних інноваціях, щоб зміцнити власний оборонний потенціал та здатність до стримування. Тому ми вимагаємо укладення міжурядової угоди з Києвом, в якій українська сторона зобов’яжеться ділитися з нами своїми технологічними можливостями", - додав політик.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5707) Німеччина (6452)
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Топ коментарі
+10
Окей, меняем на Таурусы.
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26.07.2026 11:59 Відповісти
+6
Німеччина могла б облизуватись на технології безпілотників після отримання Україною Таурусів, та ще варто буде подумати чи надавати такі технології.
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26.07.2026 12:08 Відповісти
+4
"дивіденди за підтримку" ви вже отримуєте 5 років - живете в мирі і спокої. Технологіями я б ділився лише після вступу в НАТО, бо висмоктують все можуть за обіцянки, а як доходить до діла, то купа відмовок, стандартів і орбанів з навроцькими - Будапештський меморандум, копалини і кукіш від США не дадуть збрехати. Людського ресурсу після цієї війни в нас не буде, промисловість розбомблена, тому НАТО ми цікавимо лише як буфер між ЄС і ордою. Єдиним аргументом прийняти Україну в НАТО стануть і вже є це наші безпілотні технології і неоціненний бойовий досвід військових.
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26.07.2026 13:09 Відповісти

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