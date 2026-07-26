У блоці Мерца хочуть отримати доступ до українських розробок у сфері безпілотних технологій
Голова земельної групи баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі, яка входить до фракції блоку ХДС/ХСС, Александер Гоффманн вважає, що Україна має укласти угоду з Німеччиною щодо безпілотних технологій.
Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
За його словами, Німеччина "за будь-яких обставин" продовжуватиме надавати допомогу Україні. Він також зауважив, що Київ завдяки цьому "розвинув справді видатні можливості - у сфері безпілотників, протидії дронам і крилатих ракет". Тому, переконаний Гоффманн, йдеться про "дивіденди за підтримку".
Він зауважив, що Німеччина має бути готова за потреби дуже швидко наростити виробництво дронів і для цього бажано використати "ноу-хау", які вже сьогодні має Україна. Ці технології Україна, за словами Гоффманна, "звичайно, певною мірою приховує, оскільки це вигідно з військово-стратегічної точки зору".
У Німеччині вимагають угоду
"Ми говоримо: Німеччина має брати участь у цих оборонних інноваціях, щоб зміцнити власний оборонний потенціал та здатність до стримування. Тому ми вимагаємо укладення міжурядової угоди з Києвом, в якій українська сторона зобов’яжеться ділитися з нами своїми технологічними можливостями", - додав політик.
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