Ограничения на приобретение недвижимости и запрет на въезд: МИД Литвы предлагает новые санкции против россиян и белорусов

Министерство иностранных дел Литвы призывает дополнить закон о национальных санкциях новыми ограничениями в отношении граждан России и Беларуси. В частности, предлагается запретить им приобретать недвижимость вблизи стратегических объектов, а также не допускать в страну деятелей культуры, образования и спорта, поддерживающих российскую агрессию.

Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Декларация об осуждении агрессии РФ

Так, предложение литовского МИД предусматривает, что лица, желающие приехать в Литву для осуществления образовательной, культурной или спортивной деятельности, должны подписать декларацию, в которой осуждается агрессия России против Украины, выражается поддержка Устава Организации Объединенных Наций, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Такая декларация должна была бы обнародоваться публично, а отказ от ее подписания делал бы невозможным въезд в страну.

"Недавние дискуссии, в том числе и на уровне местных органов власти, показали, что существует необходимость более четко регулировать участие представителей России, осуществляющей агрессию против Украины, и Беларуси, содействующей ей, в общественной деятельности в Литве в сферах образования, науки и обучения, культуры, спорта, искусства и развлечений", - сообщили в МИД.

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Отмечается, что запланированные ограничения призваны создать четкое, прозрачное и одинаково применимое ко всем правовое регулирование, чтобы решения принимались на основании объективных критериев.

"Важно предоставить институтам четкую правовую основу для принятия своевременных, последовательных и обоснованных решений, чтобы публичная деятельность в сфере культуры или развлечений не использовалась для пропаганды, искажения истории и формирования нарративов с целью влияния на литовское общество, а также для использования этих сфер в качестве политического инструмента", - добавили в ведомстве.

Кроме того, предлагается не допускать в Литву тех, кто принимает меры или проводит политику, наносящие ущерб безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Предложение также касается тех, кто прямо или косвенно поддерживает грубые нарушения прав человека или репрессии против гражданского общества и демократических сил в России, Беларуси, либо чья деятельность представляет угрозу для демократии или правового государства.

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Ограничения на приобретение недвижимости

Кроме того, проект предлагает ограничить право граждан России и Беларуси, имеющих вид на жительство в Литве, на приобретение недвижимости, расположенной вблизи объектов, важных для обеспечения национальной безопасности, или военных полигонов.

В МИД предлагают, чтобы такие поправки вступили в силу с 1 января следующего года.

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