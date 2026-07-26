Wildberries удалил раздел "Все для СВО", но военные товары остались в продаже, — СМИ
После атак украинских беспилотников на склады Wildberries маркетплейс удалил тег "Все для СВО", под которым ранее размещалось более 200 тысяч товаров.
Об этом пишет The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, теперь при попытке ввести такой запрос в поиск на сайте или в приложении появляется сообщение: "Не найдено подходящих товаров".
В то же время сама продукция военного назначения осталась на маркетплейсе.
"Бронежилеты и защитные шлемы по-прежнему доступны в разделе "Спорт", FPV-дроны и комплектующие — в категории "ТВ, аудио, фото, видеотехника", а по другим поисковым запросам — например, "товары для СВО" или "комплект для СВО" — можно найти военные аптечки, рации, рюкзаки, шевроны и флаги", — отмечает издание.
Удары по Wildberries
- С 18 июля ВСУ атаковали как минимум десять логистических центров Wildberries, включая склады в Электростали, Котовске, Коледино, Краснодаре, Невинномыске, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и оккупированном Симферополе.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эти объекты использовались "для снабжения российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением".
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Хрестом і вогнем ! Від пана Мад'яра
А склади - будуть горіти і надалі. І не лише на Wildberries.