Wildberries удалил раздел "Все для СВО", но военные товары остались в продаже, — СМИ

После атак украинских беспилотников на склады Wildberries маркетплейс удалил тег "Все для СВО", под которым ранее размещалось более 200 тысяч товаров.

Об этом пишет The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, теперь при попытке ввести такой запрос в поиск на сайте или в приложении появляется сообщение: "Не найдено подходящих товаров".

В то же время сама продукция военного назначения осталась на маркетплейсе.

"Бронежилеты и защитные шлемы по-прежнему доступны в разделе "Спорт", FPV-дроны и комплектующие — в категории "ТВ, аудио, фото, видеотехника", а по другим поисковым запросам — например, "товары для СВО" или "комплект для СВО" — можно найти военные аптечки, рации, рюкзаки, шевроны и флаги", — отмечает издание.

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Удары по Wildberries

С 18 июля ВСУ атаковали как минимум десять логистических центров Wildberries, включая склады в Электростали, Котовске, Коледино, Краснодаре, Невинномыске, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и оккупированном Симферополе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эти объекты использовались "для снабжения российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением".

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