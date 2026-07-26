Wildberries видалив розділ "Все для СВО", але військові товари залишилися в продажу, - ЗМІ

Після атак українських безпілотників на склади Wildberries маркетплейс видалив тег "Все для СВО", за яким раніше розміщувалося понад 200 тисяч товарів.

Про це пише The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, тепер під час спроби ввести такий запит у пошук на сайті або в додатку з'являється повідомлення: "Не знайшлося відповідних товарів".

Водночас сама продукція військового призначення залишилася на маркетплейсі.

"Бронежилети та захисні шоломи все ще доступні в розділі "Спорт", FPV-дрони та комплектуючі - у категорії "ТВ, аудіо, фото, відео техніка", а за іншими пошуковими запитами - наприклад, "СВО товари" або "Комплект для СВО" - можна знайти військові аптечки, рації, рюкзаки, шеврони та прапори", – зазначає видання.

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Удари по Wildberries

Із 18 липня ЗСУ атакували щонайменше десять логістичних центрів Wildberries, включно зі складами в Єлектросталі, Котовську, Коледино, Краснодарі, Невинномиську, Воронежі, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та окупованому Сімферополі.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ці об'єкти використовувалися "в забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням і спорядженням".

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