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Новини Атака дронів на регіони РФ Удари по логістиці РФ
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Wildberries видалив розділ "Все для СВО", але військові товари залишилися в продажу, - ЗМІ

Удари по Wildberries

Після атак українських безпілотників на склади Wildberries маркетплейс видалив тег "Все для СВО", за яким раніше розміщувалося понад 200 тисяч товарів.

Про це пише The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, тепер під час спроби ввести такий запит у пошук на сайті або в додатку з'являється повідомлення: "Не знайшлося відповідних товарів".

Водночас сама продукція військового призначення залишилася на маркетплейсі.

"Бронежилети та захисні шоломи все ще доступні в розділі "Спорт", FPV-дрони та комплектуючі - у категорії "ТВ, аудіо, фото, відео техніка", а за іншими пошуковими запитами - наприклад, "СВО товари" або "Комплект для СВО" - можна знайти військові аптечки, рації, рюкзаки, шеврони та прапори", – зазначає видання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин пожартував про "погану погоду" після атаки БпЛА на склад Wildberries: "Поставку везти, наверное, нет смысла. Погода плохая, блин". ВIДЕО

Удари по Wildberries

  • Із 18 липня ЗСУ атакували щонайменше десять логістичних центрів Wildberries, включно зі складами в Єлектросталі, Котовську, Коледино, Краснодарі, Невинномиську, Воронежі, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та окупованому Сімферополі.
  • Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ці об'єкти використовувалися "в забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням і спорядженням".

Також дивіться: Росіяни зафільмували удар українського БпЛА по складу Wildberries у Ленінградській області. ВIДЕО

Автор: 

росія (47146) атака (1825) склад (201)
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Топ коментарі
+10
Там не повино бути товарів!! Ніколи.
Хрестом і вогнем ! Від пана Мад'яра
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26.07.2026 17:53 Відповісти
+9
Чекаємо на розділ "Все для ЗСУ"
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26.07.2026 17:53 Відповісти
+7
а скріни не горять.
А склади - будуть горіти і надалі. І не лише на Wildberries.
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26.07.2026 18:04 Відповісти

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