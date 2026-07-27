Министр транспорта Латвии Козловскис предлагает убрать дорожные знаки с указаниями на РФ и Беларусь: "Не вижу необходимости в рекомендациях такого рода"

Министр транспорта Латвии Рихардс Козловскис заявил, что стране не нужны дорожные знаки с указаниями на Россию и Беларусь.

Об этом он сказал в интервью агентству LETA, передает Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

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Знак могут заменить до конца сентября

Он напомнил, что в феврале этого года Министерство транспорта вынесло на общественное обсуждение и согласование с правительством доклад, который предусматривает изменение или исправление до 30 сентября этого года дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь.

"Несколько недель назад мы напомнили Офису нового премьер-министра об этом докладе", - подчеркнул Козловскис.

Министр отметил, что доклад уже подготовлен, и от аппарата премьера зависит, когда его внесут в повестку дня Государственной канцелярии.

"Конечно, это связано с расходами, но мы к этому готовы. На данный момент я не вижу необходимости в рекомендациях в этом направлении. Это не обязательно. Возможно, в каком-то отдаленном будущем", - заявил Козловскис.

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Замена указателей обойдется в 120 тысяч евро

По информации компании "Latvijas Valsts ceļi", на государственных автодорогах Латвии в общей сложности имеется 235 указателей направления и информационных дорожных знаков, на которых упоминаются названия населенных пунктов России и Беларуси.

В Министерстве транспорта добавляют, что расходы на частичную корректировку всех основных указателей, указывающих несколько направлений, а также полную замену знаков с названиями России или Беларуси могут составить примерно 120 тысяч евро.

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