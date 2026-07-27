Сбиты 123 вражеских БПЛА из 147, - Воздушные силы
В ночь на 27 июля 2026 года войска РФ атаковали Украину 147 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 123 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия
Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА в 10 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 7 точках.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркивают Воздушные силы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль