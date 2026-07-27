Збито 123 ворожі БпЛА зі 147, - Повітряні сили

У ніч на 27 липня 2026 року війська РФ атакували Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 123 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

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"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.