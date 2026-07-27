Збито 123 ворожі БпЛА зі 147, - Повітряні сили
У ніч на 27 липня 2026 року війська РФ атакували Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 123 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
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