ЕС снял санкционный запрет на импорт российского соболиного меха, - Euractiv

Европейский Союз отменил запрет на импорт российских соболиных шкурок, который был введен лишь в апреле в рамках санкций против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

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Соответствующее решение включено в новый пакет санкций ЕС, согласованный на прошлой неделе.

В Брюсселе объяснили решение отсутствием альтернатив

В Европейской комиссии заявили, что исключение является вынужденным, поскольку Россия фактически доминирует на мировом рынке соболиного меха, а у европейских производителей нет достаточного количества альтернативных поставщиков.

"Похоже, их очень трудно найти где-либо еще", - пояснил один из высокопоставленных чиновников ЕС.

По информации издания, Италия и Греция, которые являются крупнейшими покупателями российских соболиных шкурок среди стран ЕС, настаивали на отмене запрета.

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ЕС одновременно обсуждает будущее меховой отрасли

Решение по поводу российского меха принято на фоне дискуссий в Евросоюзе о возможном полном запрете мехового производства.

После успешной европейской гражданской инициативы Брюссель рассматривает возможность запрета меховых ферм, а также импорта и продажи меха на территории ЕС.

В настоящее время меховое производство сохраняется лишь в нескольких странах, в частности в Испании, Греции, Венгрии, Финляндии и Польше. При этом Польша уже приняла законодательство о постепенном сворачивании этой отрасли.

В то же время, как отмечает Euractiv, Европейская комиссия пока не приняла окончательного решения. Согласно проекту документа, с которым ранее ознакомилось издание, Брюссель в настоящее время больше склоняется к ужесточению требований в отношении благополучия животных, чем к полному запрету производства и импорта меха.

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