ЄС зняв санкційну заборону на імпорт російського соболиного хутра, - Euractiv
Європейський Союз скасував заборону на імпорт російських соболиних шкурок, яка була запроваджена лише у квітні в межах санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Euractiv.
Відповідне рішення включили до нового пакета санкцій ЄС, погодженого минулого тижня.
У Брюсселі пояснили рішення відсутністю альтернатив
У Європейській комісії заявили, що виняток є вимушеним, оскільки Росія фактично домінує на світовому ринку соболиного хутра, а європейські виробники не мають достатньої кількості альтернативних постачальників.
"Схоже, їх дуже важко деінде дістати", - пояснив один із високопосадовців ЄС.
За інформацією видання, Італія та Греція, які є найбільшими покупцями російських соболиних шкурок серед країн ЄС, наполягали на скасуванні заборони.
ЄС одночасно обговорює майбутнє хутрової галузі
Рішення щодо російського хутра ухвалене на тлі дискусій у Євросоюзі про можливу повну заборону хутрового виробництва.
Після успішної європейської громадянської ініціативи Брюссель розглядає можливість заборонити хутрові ферми, а також імпорт і продаж хутра на території ЄС.
Наразі хутрове виробництво зберігається лише в кількох країнах, зокрема в Іспанії, Греції, Угорщині, Фінляндії та Польщі. При цьому Польща вже ухвалила законодавство про поступове згортання цієї галузі.
Водночас, як зазначає Euractiv, Європейська комісія поки що не ухвалила остаточного рішення. Згідно з проєктом документа, з яким раніше ознайомилося видання, Брюссель наразі більше схиляється до посилення вимог щодо добробуту тварин, ніж до повної заборони виробництва та імпорту хутра.
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