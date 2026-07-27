ЄС зняв санкційну заборону на імпорт російського соболиного хутра, - Euractiv

Європейський Союз скасував заборону на імпорт російських соболиних шкурок, яка була запроваджена лише у квітні в межах санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Euractiv.

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Відповідне рішення включили до нового пакета санкцій ЄС, погодженого минулого тижня.

У Брюсселі пояснили рішення відсутністю альтернатив

У Європейській комісії заявили, що виняток є вимушеним, оскільки Росія фактично домінує на світовому ринку соболиного хутра, а європейські виробники не мають достатньої кількості альтернативних постачальників.

"Схоже, їх дуже важко деінде дістати", - пояснив один із високопосадовців ЄС.

За інформацією видання, Італія та Греція, які є найбільшими покупцями російських соболиних шкурок серед країн ЄС, наполягали на скасуванні заборони.

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ЄС одночасно обговорює майбутнє хутрової галузі

Рішення щодо російського хутра ухвалене на тлі дискусій у Євросоюзі про можливу повну заборону хутрового виробництва.

Після успішної європейської громадянської ініціативи Брюссель розглядає можливість заборонити хутрові ферми, а також імпорт і продаж хутра на території ЄС.

Наразі хутрове виробництво зберігається лише в кількох країнах, зокрема в Іспанії, Греції, Угорщині, Фінляндії та Польщі. При цьому Польща вже ухвалила законодавство про поступове згортання цієї галузі.

Водночас, як зазначає Euractiv, Європейська комісія поки що не ухвалила остаточного рішення. Згідно з проєктом документа, з яким раніше ознайомилося видання, Брюссель наразі більше схиляється до посилення вимог щодо добробуту тварин, ніж до повної заборони виробництва та імпорту хутра.

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