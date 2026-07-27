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Новости Удары по энергетике
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Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в 4 областях, в Черниговской области ранен энергетик, - Минэнерго

Энергетик ранен в Черниговской области

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Как отмечается, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

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Ранен энергетик

Также отмечается, что в Черниговской области в результате атаки вражеского FPV-дрона на энергетический объект ранения получил энергетик. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

"Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00", - отмечают в Минэнерго.

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