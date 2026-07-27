Через удари РФ є знеструмлення у 4 областях, на Чернігівщині поранено енергетика, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
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Як зазначається, енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Поранено енергетика
Також зазнчається, що на Чернігівщині внаслідок атаки ворожого FPV-дрона на енергетичний об’єкт поранення отримав енергетик. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надається вся необхідна допомога.
"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00", - наголошують у Міненерго.
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