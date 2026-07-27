ЕС может отказаться от крупных пакетов санкций против России, - FT

Брюссель пересматривает санкционную стратегию. Европейский Союз рассматривает возможность изменить подход к введению санкций против России, отказавшись от крупных пакетов ограничений в пользу небольших тематических решений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Блокировка санкций заставила искать новый формат

По данным собеседников издания, пересмотреть санкционную политику ЕС решили после того, как Греция в течение нескольких недель блокировала принятие 21-го пакета санкций.

Кроме того, свои требования выдвинула ещё примерно треть государств-членов Евросоюза, что существенно затянуло переговоры и поставило под угрозу утверждение ограничений.

Новые санкции могут приниматься отдельными блоками

Как отмечают источники FT, вместо масштабных пакетов Брюссель может перейти к принятию более мелких тематических пакетов санкций. Такой подход, по мнению чиновников, позволит снизить риск того, что одна страна заблокирует весь санкционный пакет из-за собственных экономических интересов.

По словам собеседников издания, принятый на прошлой неделе 21-й пакет санкций против России может стать последним в нынешнем формате.

"Сейчас очевидно, что этот подход больше не работает", — заявил один из инсайдеров.

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