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Новини Санкції проти Росії
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ЄС може відмовитися від великих пакетів санкцій проти Росії, - FT

Великі пакети санкцій більше не працюють: ЄС готує нову стратегію — FT

Брюссель переглядає санкційну стратегію Європейський Союз розглядає можливість змінити підхід до запровадження санкцій проти Росії, відмовившись від великих пакетів обмежень на користь невеликих тематичних рішень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Блокування санкцій змусило шукати новий формат

За даними співрозмовників видання, переглянути санкційну політику ЄС вирішили після того, як Греція протягом кількох тижнів блокувала ухвалення 21-го пакета санкцій.

Крім того, власні вимоги висунула ще приблизно третина держав-членів Євросоюзу, що суттєво затягнуло переговори та поставило під загрозу затвердження обмежень.

Нові санкції можуть ухвалювати окремими блоками

Як зазначають джерела FT, замість масштабних пакетів Брюссель може перейти до ухвалення менших тематичних пакетів санкцій. Такий підхід, на думку посадовців, дасть змогу знизити ризик того, що одна країна заблокує весь санкційний пакет через власні економічні інтереси.

За словами співрозмовників видання, ухвалений минулого тижня 21-й пакет санкцій проти Росії може стати останнім у нинішньому форматі.

"Наразі очевидно, що цей підхід більше не працює", - заявив один із інсайдерів.

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Автор: 

санкції (9472) Євросоюз (10716)
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Топ коментарі
+4
Ну що ж, розуміємо .... на носі зима, а там газ, соболині шубки і другі ніштяки. Та й війна десь там, далеко.
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27.07.2026 12:51 Відповісти
+4
Терміново поміняйте консенсус на кваліфіковану більшість, хоча б у 80%. Інакше Союз незабаром невідвортно накриється жопою через параліч.
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27.07.2026 12:56 Відповісти
+3
Було б правильно щоб оті «малі пакети» стали чорними для всіх хто наживається на війні і мародерить власний народ хто в якій країні це не робив. Всіх тварюк в оці чорні малі санкційні пакети пофасувати, щоб в картоній коробці суки жили
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27.07.2026 12:42 Відповісти

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