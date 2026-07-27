Полицейского из оккупированной Горностаевки приговорили к 13 годам за пытки супружеской пары

Бывший украинский правоохранитель Владимир Плюхин, который после оккупации Херсонской области перешел на сторону россиян и стал "начальником уголовного розыска" оккупационной полиции в Горностаевке, был приговорен к 13 годам лишения свободы за пытки мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий приговор вынес Нововоронцовский районный суд Херсонской области. Суд признал Плюхина виновным в нарушении законов и обычаев войны, сообщает проект "Книга катів українського народу".

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Согласно материалам дела, 2 июня 2023 года осужденный вместе с восемью вооруженными российскими военными ворвался в дом супругов в оккупированной Горностаевке. Хозяина без каких-либо объяснений прижали к столбу, избивали руками и коленом, оскорбляли и обвиняли в сотрудничестве с Силами обороны Украины.

Пока мужчину избивали, российские военные обыскивали дом, проверяли телефон и ноутбук его жены. Потом обоих силой доставили в захваченный полицейский участок, где во время допросов угрожали убийством, упоминая местного жителя, которого оккупанты ранее замучили до смерти.

Мужчину и женщину допрашивали по отдельности в течение нескольких часов. Перед освобождением Плюхин пригрозил потерпевшему, что если тот расскажет о пережитом Службе безопасности Украины, его "закроют" окончательно, а избиение назвал лишь "разминкой".

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Суд квалифицировал эти действия как пытки и жестокое обращение с гражданским населением – грубое нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

За это преступление суд приговорил Плюхина к 10 годам лишения свободы. Однако, учитывая предыдущий приговор за коллаборационную деятельность, когда в 2023 году его приговорили к 12 годам лишения свободы, окончательное наказание путем частичного сложения приговоров составило 13 лет лишения свободы.

Поскольку дело рассматривалось в порядке in absentia, срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного. До этого момента он будет находиться под заочным арестом.

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