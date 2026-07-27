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Новости Пытки во время оккупации
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Полицейского из оккупированной Горностаевки приговорили к 13 годам за пытки супружеской пары

Бывший милиционер, служивший оккупантам, получил 13 лет лишения свободы за военное преступление

Бывший украинский правоохранитель Владимир Плюхин, который после оккупации Херсонской области перешел на сторону россиян и стал "начальником уголовного розыска" оккупационной полиции в Горностаевке, был приговорен к 13 годам лишения свободы за пытки мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий приговор вынес Нововоронцовский районный суд Херсонской области. Суд признал Плюхина виновным в нарушении законов и обычаев войны, сообщает проект "Книга катів українського народу". 

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Согласно материалам дела, 2 июня 2023 года осужденный вместе с восемью вооруженными российскими военными ворвался в дом супругов в оккупированной Горностаевке. Хозяина без каких-либо объяснений прижали к столбу, избивали руками и коленом, оскорбляли и обвиняли в сотрудничестве с Силами обороны Украины.

Пока мужчину избивали, российские военные обыскивали дом, проверяли телефон и ноутбук его жены. Потом обоих силой доставили в захваченный полицейский участок, где во время допросов угрожали убийством, упоминая местного жителя, которого оккупанты ранее замучили до смерти.

Мужчину и женщину допрашивали по отдельности в течение нескольких часов. Перед освобождением Плюхин пригрозил потерпевшему, что если тот расскажет о пережитом Службе безопасности Украины, его "закроют" окончательно, а избиение назвал лишь "разминкой".

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Суд квалифицировал эти действия как пытки и жестокое обращение с гражданским населением – грубое нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

За это преступление суд приговорил Плюхина к 10 годам лишения свободы. Однако, учитывая предыдущий приговор за коллаборационную деятельность, когда в 2023 году его приговорили к 12 годам лишения свободы, окончательное наказание путем частичного сложения приговоров составило 13 лет лишения свободы.

Поскольку дело рассматривалось в порядке in absentia, срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного. До этого момента он будет находиться под заочным арестом.

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Автор: 

оккупация (10618) пытки (971) суд (25437) Херсонская область (5975) Генический район (27) Горностаевка (2)
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