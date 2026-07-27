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Новини Катування під час окупації
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Поліцая з окупованої Горностаївки засудили до 13 років за катування подружжя

Ексміліціонер, який служив окупантам, отримав 13 років ув’язнення за воєнний злочин

Колишнього українського правоохоронця Володимира Плюхіна, який після окупації Херсонщини перейшов на бік росіян і став "начальником карного розшуку" окупаційної поліції в Горностаївці, засудили до 13 років позбавлення волі за катування мирних жителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний вирок ухвалив Нововоронцовський районний суд Херсонської області. Суд визнав Плюхіна винним у порушенні законів та звичаїв війни, інформує проєкт Книга катів українського народу. 

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За матеріалами справи, 2 червня 2023 року засуджений разом із вісьмома озброєними російськими військовими увірвався до будинку подружжя в окупованій Горностаївці. Господаря без жодних пояснень притиснули до стовпа, били руками та коліном, ображали й звинувачували у співпраці із Силами оборони України.

Поки чоловіка били, російські військові обшукували будинок, перевіряли телефон і ноутбук його дружини. Згодом обох силоміць доставили до захопленого відділку поліції, де під час допитів погрожували вбивством, згадуючи місцевого жителя, якого окупанти раніше закатували до смерті.

Чоловіка й жінку допитували окремо протягом кількох годин. Перед звільненням Плюхін пригрозив потерпілому, що якщо той розповість про пережите Службі безпеки України, його "закриють" остаточно, а побиття назвав лише "розминкою".

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Суд кваліфікував ці дії як катування та жорстоке поводження з цивільним населенням – грубе порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За цей злочин суд призначив Плюхіну 10 років позбавлення волі. Однак, враховуючи попередній вирок за колабораційну діяльність, коли у 2023 році його засудили до 12 років ув'язнення, остаточне покарання шляхом часткового складання вироків становило 13 років позбавлення волі.

Оскільки справу розглядали за процедурою in absentia, строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання засудженого. До цього часу він перебуватиме під заочним арештом.

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Автор: 

окупація (7000) катування (734) суд (8965) Херсонська область (6846) Генічеський район (27) Горностаївка (2)
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