Поліцая з окупованої Горностаївки засудили до 13 років за катування подружжя

Колишнього українського правоохоронця Володимира Плюхіна, який після окупації Херсонщини перейшов на бік росіян і став "начальником карного розшуку" окупаційної поліції в Горностаївці, засудили до 13 років позбавлення волі за катування мирних жителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний вирок ухвалив Нововоронцовський районний суд Херсонської області. Суд визнав Плюхіна винним у порушенні законів та звичаїв війни, інформує проєкт Книга катів українського народу.

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За матеріалами справи, 2 червня 2023 року засуджений разом із вісьмома озброєними російськими військовими увірвався до будинку подружжя в окупованій Горностаївці. Господаря без жодних пояснень притиснули до стовпа, били руками та коліном, ображали й звинувачували у співпраці із Силами оборони України.

Поки чоловіка били, російські військові обшукували будинок, перевіряли телефон і ноутбук його дружини. Згодом обох силоміць доставили до захопленого відділку поліції, де під час допитів погрожували вбивством, згадуючи місцевого жителя, якого окупанти раніше закатували до смерті.

Чоловіка й жінку допитували окремо протягом кількох годин. Перед звільненням Плюхін пригрозив потерпілому, що якщо той розповість про пережите Службі безпеки України, його "закриють" остаточно, а побиття назвав лише "розминкою".

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Суд кваліфікував ці дії як катування та жорстоке поводження з цивільним населенням – грубе порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За цей злочин суд призначив Плюхіну 10 років позбавлення волі. Однак, враховуючи попередній вирок за колабораційну діяльність, коли у 2023 році його засудили до 12 років ув'язнення, остаточне покарання шляхом часткового складання вироків становило 13 років позбавлення волі.

Оскільки справу розглядали за процедурою in absentia, строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання засудженого. До цього часу він перебуватиме під заочним арештом.

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