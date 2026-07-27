Открытое письмо в МВФ: Бывшие чиновники и эксперты призвали не блокировать изменения, касающиеся статуса PEP в Украине

Бывшие украинские чиновники, эксперты, представители бизнеса и гражданского общества обнародовали открытое письмо в адрес Международного валютного фонда с призывом поддержать изменения в законодательстве о политически значимых лицах (PEP). Авторы документа утверждают, что новые нормы соответствуют стандартам FATF, внедряют риск-ориентированный подход и не должны стать основанием для ограничения международной поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост в Facebook Светланы Панайотиди.

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Письмо адресовано директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой. Копии также направлены в Европейскую комиссию, еврокомиссару по вопросам расширения Марте Кос, послу ЕС в Украине Катарине Матерновой и вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволоду Ченцову.

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О чем говорится в письме

"Цель этого письма - выразить обоснованное возражение против озабоченности МВФ в связи с принятыми изменениями в законодательстве о регулировании политически значимых лиц, которое в пункте 45 июньского Меморандума описано как ослабляющее эффективность режима PEP и выводящее систему AML/CFT Украины из соответствия стандартам FATF, а также показать, почему эти изменения следует поддержать и принять без промедления", - говорится в сообщении.

Суть поправки

Во вторник, 9 июня 2026 года, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона № 15111-д о налогообложении доходов от цифровых платформ. В рамках этого голосования была одобрена поправка, сокращающая период обязательного усиленного финансового мониторинга политически значимых лиц до 12 месяцев с даты ухода с соответствующей должности.

Поправка предусматривает следующее:

1. Вводится четкий механизм, обязывающий банки и других субъектов первичного финансового мониторинга проводить переоценку рисков через 12 месяцев с даты прекращения лицом выполнения функций PEP.

2. Усиленный мониторинг не отменяется: банки сохраняют право, а при наличии рисков - и обязанность, продолжать усиленную надлежащую проверку и мониторинг и после завершения 12-месячного периода.

3. Изменение устраняет давний пробел в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения": общая норма о переоценке рисков через 12 месяцев уже существовала, однако ей не хватало четкого механизма реализации, ответственности и практического применения.

4. Поправка обеспечивает подлинный риск-ориентированный подход - краеугольный камень рекомендаций FATF - вместо механического бессрочного применения усиленных мер независимо от фактического уровня риска.

Соответствие стандартам FATF

Поправка не противоречит ни одной рекомендации или стандарту FATF. Рекомендация 12 FATF и связанные с ней интерпретационные примечания подчеркивают именно риск-ориентированный подход к PEP и не требуют пожизненного усиленного мониторинга независимо от прошедшего времени.

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У нас есть соответствующие документы ФАТФ, и мы готовы предоставить подробные ссылки на них. На сегодняшний день ни МВФ, ни украинские собеседники не указали ни одного конкретного пункта, рекомендации или положения, которое эта поправка якобы нарушает, и не объяснили суть заявленного нарушения.

Подписанты письма подчеркивают, что новая редакция законодательства вводит риск-ориентированный подход, который, по их словам, соответствует рекомендациям ФАТФ и не противоречит международным стандартам. Они утверждают, что ни одно конкретное положение ФАТФ, которое якобы нарушает принятая поправка, до сих пор не было публично названо.

По мнению авторов обращения, сложившаяся практика приводит к тому, что бывшие должностные лица, а также члены их семей и деловые партнеры годами проходят одинаково жесткие процедуры финансового мониторинга без переоценки рисков. Среди последствий они называют регулярные проверки, повторную идентификацию клиентов, трудности с открытием счетов и проведением обычных финансовых операций.

Отдельно в письме отмечается, что пожизненный статус PEP негативно влияет на реформу государственного управления, поскольку удерживает высококвалифицированных специалистов от работы на государственной службе, в наблюдательных советах и других публичных структурах.

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Суть просьбы

1. Получить от ряда заинтересованных сторон (бизнес-ассоциаций, общественности, независимых экспертов) объективный и подробный анализ текста поправки в свете реальных стандартов FATF.

2. Начать прямой профессиональный диалог, в частности в формате видеоконференции, с упомянутыми заинтересованными сторонами и подписантами этого письма относительно результатов анализа текста поправки.

3. Воздержаться от блокирования поддержки или ее увязывания с отменой этой обоснованной, ориентированной на риски корректировки до завершения надлежащей, основанной на доказательствах оценки.

"Украине нужно эффективное, а не показное регулирование AML/CFT. Система, которая создает бремя для законопослушных граждан и бизнеса, но не выявляет реальных преступников, не служит ни целям прозрачности, ни интересам украинского народа.

Мы открыты для диалога, готовы предоставить подробные разъяснения о том, как эта норма работает на практике, соответствующие выдержки из документов ФАТФ и конкретные примеры проблем, вызванных предыдущим подходом", - говорится в письме.

Письмо уже подписали 60 граждан Украины, занимавших различные публичные должности и которые вместе с членами своих семей подпадают под пожизненный статус PEP, а также эксперты, представители гражданского общества и бизнес-сообщества.

Как подписаться?

Подписание открытого письма продолжается. Его авторы сообщили, что документ планируют направить на английском языке в МВФ вместе со списком всех подписантов, которые присоединятся к обращению.