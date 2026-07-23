Украина получила второй транш от МВФ: $690 млн уже поступили в госбюджет

Украина получила второй транш от МВФ в рамках новой четырехлетней программы.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Речь идет о сумме около $690 млн.

"Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов", - отметил глава правительства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что после выделения нового транша общая сумма средств, полученных Украиной в рамках действующей четырехлетней программы МВФ, составит 2,2 млрд долларов.

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