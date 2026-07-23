Украина получила второй транш от МВФ: $690 млн уже поступили в госбюджет
Украина получила второй транш от МВФ в рамках новой четырехлетней программы.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Речь идет о сумме около $690 млн.
"Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов", - отметил глава правительства.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что после выделения нового транша общая сумма средств, полученных Украиной в рамках действующей четырехлетней программы МВФ, составит 2,2 млрд долларов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль