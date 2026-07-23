Україна отримала другий транш від МВФ: $690 млн вже надійшли до держбюджету

Україна отримала другий транш від МВФ за новою чотирирічною програмою.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Йдеться про близько $690 млн.

"Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків", - зазначив глава уряду.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що після виділення нового траншу загальна сума коштів, отриманих Україною в межах чинної чотирирічної програми МВФ, становитиме 2,2 млрд доларів.

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