Україна отримала другий транш від МВФ: $690 млн вже надійшли до держбюджету
Україна отримала другий транш від МВФ за новою чотирирічною програмою.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Йдеться про близько $690 млн.
"Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків", - зазначив глава уряду.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що після виділення нового траншу загальна сума коштів, отриманих Україною в межах чинної чотирирічної програми МВФ, становитиме 2,2 млрд доларів.
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