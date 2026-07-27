Відкритий лист до МВФ: Колишні посадовці та експерти закликали не блокувати зміни щодо статусу PEP в Україні

Колишні українські посадовці, експерти, представники бізнесу та громадянського суспільства оприлюднили відкритий лист до Міжнародного валютного фонду із закликом підтримати зміни до законодавства про політично значущих осіб (PEP). Автори документа стверджують, що нові норми відповідають стандартам FATF, запроваджують ризик-орієнтований підхід і не повинні стати підставою для обмеження міжнародної підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у фейсбуці Світлани Панаіотіді.

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Лист адресовано директорці-розпорядниці МВФ Крісталіні Георгієвій. Копії також направлено до Європейської комісії, єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, посла ЄС в Україні Катаріни Матернової та віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволода Ченцова.

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Про що йдеться в листі

"Мета цього листа - висловити обґрунтоване заперечення занепокоєнню МВФ щодо ухвалених змін до законодавства про регулювання політично значущих осіб, яке у пункті 45 червневого Меморандуму описане як таке, що послаблює ефективність режиму PEP і виводить систему AML/CFT України з відповідності стандартам FATF, а також показати, чому ці зміни варто підтримати та ухвалити без зволікань", - ідеться в дописі.

Суть поправки

У вівторок, 9 червня 2026 року, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт Закону № 15111-д про оподаткування доходів від цифрових платформ. У межах цього голосування було схвалено поправку, яка скорочує період обов'язкового посиленого фінансового моніторингу політично значущих осіб до 12 місяців з дати звільнення з відповідної посади.

Поправка передбачає таке:

1. Запроваджується чіткий механізм, який зобов'язує банки та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу проводити переоцінку ризиків через 12 місяців з дати припинення особою виконання функцій PEP.

2. Посилений моніторинг не скасовується: банки зберігають право, а за наявності ризиків - і обов'язок, продовжувати посилену належну перевірку та моніторинг і після завершення 12-місячного періоду.

3. Зміна усуває давню прогалину в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення": загальна норма про переоцінку ризиків через 12 місяців уже існувала, проте їй бракувало чіткого механізму реалізації, відповідальності та практичного застосування.

4. Поправка забезпечує справжній ризик-орієнтований підхід - наріжний камінь рекомендацій FATF - замість механічного довічного застосування посилених заходів незалежно від фактичного рівня ризику.

Відповідність стандартам FATF

Поправка не суперечить жодній рекомендації чи стандарту FATF. Рекомендація 12 FATF та пов'язані з нею інтерпретаційні примітки наголошують саме на ризик-орієнтованому підході до PEP і не вимагають довічного посиленого моніторингу незалежно від часу, що минув.

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Ми маємо відповідні документи FATF і готові надати детальні посилання на них. Станом на сьогодні ні МВФ, ні українські співрозмовники не вказали жодного конкретного пункту, рекомендації чи положення, яке ця поправка нібито порушує, і не пояснили змісту заявленого порушення.

Підписанти листа наголошують, що нова редакція законодавства запроваджує ризик-орієнтований підхід, який, за їхніми словами, відповідає рекомендаціям FATF і не суперечить міжнародним стандартам. Вони стверджують, що жодного конкретного положення FATF, яке нібито порушує ухвалена поправка, досі не було публічно названо.

На думку авторів звернення, чинна практика призводить до того, що колишні посадовці, а також члени їхніх родин і ділові партнери роками проходять однаково жорсткі процедури фінансового моніторингу без переоцінки ризиків. Серед наслідків вони називають регулярні перевірки, повторну ідентифікацію клієнтів, труднощі з відкриттям рахунків та проведенням звичайних фінансових операцій.

Окремо у листі зазначається, що довічний статус PEP негативно впливає на реформу державного управління, оскільки стримує висококваліфікованих фахівців від роботи на державній службі, у наглядових радах та інших публічних структурах.

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Суть прохання

1. Отримати від низки стейкхолдерів (бізнес-асоціацій, громадськості, незалежних експертів) об'єктивний і детальний аналіз тексту поправки у світлі реальних стандартів FATF.

2. Розпочати прямий професійний діалог, зокрема у форматі відеоконференції, із згаданими стейкхолдерами та підписантами цього листа щодо результатів аналізу тексту поправки.

3. Утриматися від блокування підтримки чи її обумовлення скасуванням цього обґрунтованого, ризик-орієнтованого коригування до завершення належної, заснованої на доказах оцінки.

"Україні потрібне ефективне, а не показове регулювання AML/CFT. Система, яка створює тягар для законослухняних громадян і бізнесу, але не виявляє реальних злочинців, не служить ані цілям прозорості, ані інтересам українського народу.

Ми залишаємося відкритими до діалогу, готові надати детальні пояснення того, як ця норма працює на практиці, відповідні витяги з документів FATF та конкретні приклади проблем, спричинених попереднім підходом", - ідеться в листі.

Лист уже підписали 60 громадян України, які обіймали різні публічні посади і які разом із членами своїх сімей підпадають під довічний статус PEP, а також експерти, представники громадянського суспільства та бізнес-спільноти.

Як підписати?

Підписання відкритого листа наразі триває. Його автори повідомили, що документ планують надіслати англійською мовою до МВФ разом із переліком усіх підписантів, які приєднаються до звернення.