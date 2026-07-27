Россия убила сотрудника "Укрзалізниці" реактивным "шахедом" во время ремонта путей на Донетчине

Российские оккупанты нанесли удар реактивным беспилотником типа "Шахед" по ремонтной бригаде "Укрзалізниці", восстанавливавшей поврежденный инфраструктурный объект в Донецкой области. В результате атаки погиб один работник, еще двое железнодорожников получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя правления АО "Укрзалізниця" Александра Перцовского, удар был нанесен во время выполнения работниками служебных обязанностей.

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По словам Перцовского, после сообщения диспетчеров о критической опасности большая часть ремонтной бригады успела эвакуироваться. Однако один из монтеров путей во время взрыва получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще двое сотрудников "Укрзалізниці" получили осколочные ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Укрзалізниця" выясняет все обстоятельства трагедии, в частности, что именно помешало спасти жизнь погибшего работника, несмотря на полученное предупреждение об опасности.

"Мы окажем максимальную помощь и поддержку близким железнодорожника, погибшего при исполнении служебных обязанностей", - подчеркнул Александр Перцовский.

По его словам, компания также сделает все возможное для скорейшего выздоровления раненых сотрудников.

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