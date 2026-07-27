Росія вбила працівника "Укрзалізниці" реактивним "Шахедом" під час ремонту колії на Донеччині

Російські окупанти завдали удару реактивним безпілотником типу "Шахед" по ремонтній бригаді "Укрзалізниці", яка відновлювала пошкоджений інфраструктурний об'єкт на Донеччині. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще двоє залізничників зазнали поранень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського, удар стався під час виконання працівниками службових обов'язків.

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За словами Перцовського, після повідомлення диспетчерів про критичну небезпеку більшість ремонтної бригади встигла евакуюватися. Втім, один із монтерів колії під час вибуху дістав травми, несумісні з життям.

Ще двоє співробітників "Укрзалізниці" дістали уламкові поранення. Їм надається необхідна медична допомога.

"Укрзалізниця" з'ясовує всі обставини трагедії, зокрема що саме завадило врятувати життя загиблого працівника попри отримане попередження про небезпеку.

"Наша максимальна допомога та підтримка близьким залізничника, який загинув при виконанні своїх службових обов'язків", – наголосив Олександр Перцовський.

За його словами, компанія також зробить усе можливе для якнайшвидшого відновлення поранених працівників.

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