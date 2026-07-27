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Новости Махинации с землей
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Оккупанты начали раздавать украинскую землю участникам войны против Украины, - ЦНС

В оккупированном Запорожье россияне передают земельные участки участникам "СВО"

Российская оккупационная администрация на временно захваченной части Запорожской области приступила к передаче украинских земельных участков участникам так называемой "специальной военной операции". В Центре национального сопротивления считают, что таким образом Кремль пытается закрепить своё присутствие на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления, оккупационные органы уже формируют перечень земельных участков и составляют очереди на их получение.

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Официально эта программа позиционируется как "социальная поддержка ветеранов". В то же время в ЦНС подчеркивают, что фактически речь идет о незаконном распоряжении украинской землей, находящейся под временной оккупацией.

По оценке Центра национального сопротивления, раздача земель является не только способом материального поощрения российских военных, участвовавших в войне против Украины, но и элементом политики заселения захваченных территорий лояльным к Кремлю населением.

В ЦНС отмечают, что такие действия являются частью стратегии России по изменению демографического состава населения на временно оккупированных территориях и попыткой укрепить там оккупационный режим.

Читайте: "Национализация" имущества на ВОТ: оккупанты массово отбирают жилье у украинцев - ЦПД

Автор: 

армия РФ (23804) земля (1976) оккупация (10618) Запорожская область (4717)
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Топ комментарии
+5
Для них усіх тут є земелька. Хоча багатьох навіть не прикапують
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27.07.2026 17:22 Ответить
+3
Ні про що.
У разі звільнення всі документи на право власності, видані окупаційною владою, будуть анульовані.
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27.07.2026 17:21 Ответить
+3
Дрон прилетить і розірве новоспечених фермерів а поля спалить. Ось і все.
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27.07.2026 17:27 Ответить

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