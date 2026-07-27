Оккупанты начали раздавать украинскую землю участникам войны против Украины, - ЦНС

Российская оккупационная администрация на временно захваченной части Запорожской области приступила к передаче украинских земельных участков участникам так называемой "специальной военной операции". В Центре национального сопротивления считают, что таким образом Кремль пытается закрепить своё присутствие на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления, оккупационные органы уже формируют перечень земельных участков и составляют очереди на их получение.

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Официально эта программа позиционируется как "социальная поддержка ветеранов". В то же время в ЦНС подчеркивают, что фактически речь идет о незаконном распоряжении украинской землей, находящейся под временной оккупацией.

По оценке Центра национального сопротивления, раздача земель является не только способом материального поощрения российских военных, участвовавших в войне против Украины, но и элементом политики заселения захваченных территорий лояльным к Кремлю населением.

В ЦНС отмечают, что такие действия являются частью стратегии России по изменению демографического состава населения на временно оккупированных территориях и попыткой укрепить там оккупационный режим.

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