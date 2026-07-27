Окупанти почали роздавати українську землю учасникам війни проти України, - ЦНС

Російська окупаційна адміністрація на тимчасово захопленій частині Запорізької області розпочала передачу українських земельних ділянок учасникам так званої "спеціальної військової операції". У Центрі національного спротиву вважають, що таким чином Кремль намагається закріпити свою присутність на окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву, окупаційні органи вже формують перелік земельних ділянок і складають черги на їх отримання.

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Офіційно ця програма подається як "соціальна підтримка ветеранів". Водночас у ЦНС наголошують, що фактично йдеться про незаконне розпорядження українською землею, яка перебуває під тимчасовою окупацією.

За оцінкою Центру національного спротиву, роздача земель є не лише способом матеріального заохочення російських військових, які брали участь у війні проти України, а й елементом політики заселення захоплених територій лояльним до Кремля населенням.

У ЦНС зазначають, що такі дії є частиною стратегії Росії зі зміни демографічного складу населення на тимчасово окупованих територіях та спробою зміцнити там окупаційний режим.

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