Госсекретарь МИД Баньков растратил 37 млн грн международной помощи, — ЦПК
В Центре по противодействию коррупции рассказали, кому именно были предъявлены подозрения со стороны НАБУ и САП по делу о незаконном присвоении более 37 млн грн, полученных от иностранных граждан и доноров и предназначенных для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ЦПК.
Имена фигурантов
Подозрения получили:
- бывший государственный секретарь МИД Александр Баньков (его считают организатором схемы);
- бывший руководитель госаппарата МИД и действующий советник Постоянного представительства Украины при отделении ООН в Женеве Рамиз Рамазанов;
- руководитель подконтрольной общественной организации "Центр содействия международному сотрудничеству" Владислав Резников;
- бухгалтер общественной организации.
По версии следствия, тогдашний госсекретарь МИД Баньков (на фото) убеждал доноров и сотрудников зарубежных дипломатических представительств перечислять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации.
Впоследствии средства выводились на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, которые затем перечисляли их в "бэк-офисы" для легализации. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП раскрыли организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины. Ее участники завладели средствами иностранных граждан и доноров, которые те направляли в поддержку Украины в начале полномасштабного вторжения России.
- Министерство иностранных дел Украины отреагировало на сообщение НАБУ и САП о возможной причастности бывшего госсекретаря МИД к завладению средствами доноров, которые предназначались для поддержки Украины. Там заявили, что в ходе аудита министерства были выявлены, а Государственной аудиторской службой Украины подтверждены факты возможных злоупотреблений с определенными объемами помощи, которые поступали на счета в начале полномасштабного вторжения.
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