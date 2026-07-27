Держсекретар МЗС Баньков розкрадав 37 млн грн міжнародної допомоги, - ЦПК

У Центрі протидії корупції розповіли, хто саме отримав підозри від НАБУ та САП у справі про незаконне заволодіння понад 37 млн грн від іноземних громадян та донорів, призначених на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис ЦПК.

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Імена фігурантів

Підозри отримали:

колишній державний секретар МЗС Олександр Баньков (його вважають організатором схеми);

екскерівник держапарату МЗС та чинний радник Постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміз Рамазанов;

керівник підконтрольної громадської організації "Центр сприяння міжнародному співробітництву" Владислав Резніков;

бухгалтер громадської організації.

За версією слідства, тодішній держсекретар МЗС Баньков (на фото) переконував донорів і працівників закордонних дипустанов переказувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації.

Згодом кошти виводили на рахунки підконтрольних ФОПів, які надалі переказували їх до "бек-офісів" для легалізації. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, які ті надсилали на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на повідомлення НАБУ та САП щодо можливої причетності колишнього держсекретаря МЗС до заволодіння коштів донорів, які призначались на підтримку України. Там заявили, що аудитом міністерства були виявлені, а Державною аудиторською службою України підтверджені факти можливих зловживань з певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення.

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