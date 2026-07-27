У МЗС відреагували на викриття ексдержсекретаря на розкраданні донатів для України: "Ніколи не покривали підозрюваних"
Міністерство закордонних справ України відреагувало на повідомлення НАБУ та САП щодо можливої причетності колишнього держсекретаря МЗС до заволодіння коштів донорів, які призначались на підтримку України.
Про це у пресслужбі МЗС повідомили журналістам, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Реакція зовнішньополітичного відомства
"У МЗС завжди була та є нульова терпимість до проявів протиправної діяльності – зокрема тих, які стосуються корупційних порушень. Міністерство ніколи не покривало підозрюваних. Сьогоднішні новини від НАБУ також є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці відомства з правоохоронними органами",- заявили у міністерстві.
У відомстві заявили, що аудитом міністерства були виявлені, а Державною аудиторською службою України підтверджені факти можливих зловживань з певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення.
"Відповідні відомості міністерством були передані до правоохоронних органів. У подальшому міністерством надавалося та надається усе необхідне сприяння в роботі правоохоронних органів у цій справі",- додали у МЗС.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, які ті надсилали на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.
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