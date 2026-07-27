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Новини Розкрадання коштів
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У МЗС відреагували на викриття ексдержсекретаря на розкраданні донатів для України: "Ніколи не покривали підозрюваних"

МЗС

Міністерство закордонних справ України відреагувало на повідомлення НАБУ та САП щодо можливої причетності колишнього держсекретаря МЗС до заволодіння коштів донорів, які призначались на підтримку України.

Про це у пресслужбі МЗС повідомили журналістам, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

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Реакція зовнішньополітичного відомства 

"У МЗС завжди була та є нульова терпимість до проявів протиправної діяльності – зокрема тих, які стосуються корупційних порушень. Міністерство ніколи не покривало підозрюваних. Сьогоднішні новини від НАБУ також є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці відомства з правоохоронними органами",- заявили у міністерстві.

У відомстві заявили, що аудитом міністерства були виявлені, а Державною аудиторською службою України підтверджені факти можливих зловживань з певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення.

"Відповідні відомості міністерством були передані до правоохоронних органів. У подальшому міністерством надавалося та надається усе необхідне сприяння в роботі правоохоронних органів у цій справі",- додали у МЗС.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, які ті надсилали на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте також: Викрито злочинну групу, яка привласнила понад 37 млн грн пожертв на підтримку України: організатор схеми — ексдержсекретар МЗС

Автор: 

НАБУ (4422) МЗС (4211) розкрадання (305) підозра (918)
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Топ коментарі
+8
Без букви Є ?
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27.07.2026 18:40 Відповісти
+6
Хто буде повертати кошти, огласітє увесь список.
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27.07.2026 18:35 Відповісти
+5
«Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог».
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27.07.2026 19:03 Відповісти

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