В МИД отреагировали на разоблачение экс-госсекретаря в хищении пожертвований для Украины: "Никогда не покрывали подозреваемых"

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на сообщения НАБУ и САП о возможной причастности бывшего госсекретаря МИД к хищению средств доноров, предназначенных для поддержки Украины.

Об этом в пресс-службе МИД сообщили журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Реакция внешнеполитического ведомства

"В МИД всегда была и остается нулевая терпимость к проявлениям противоправной деятельности — в частности, к тем, которые касаются коррупционных нарушений. Министерство никогда не покрывало подозреваемых. Сегодняшние новости от НАБУ также являются частично результатом внутреннего аудита МИД и сотрудничества ведомства с правоохранительными органами", — заявили в министерстве.

В ведомстве заявили, что в ходе аудита министерства были выявлены, а Государственной аудиторской службой Украины подтверждены факты возможных злоупотреблений с определенными объемами помощи, которые поступали на счета в начале полномасштабного вторжения.

"Соответствующие сведения министерством были переданы в правоохранительные органы. В дальнейшем министерством оказывалось и оказывается все необходимое содействие в работе правоохранительных органов по этому делу", — добавили в МИД.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины. Ее участники завладели средствами иностранных граждан и доноров, которые те направляли в поддержку Украины в начале полномасштабного вторжения России.

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