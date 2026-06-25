Присвоение миллионных средств "Укроборонпрома": следствие завершено, - САП
Завершено досудебное расследование по делу о схеме незаконного присвоения 32 млн грн средств концерна "Укроборонпром".
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Досудебное расследование завершено
Отмечается, что прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении трех участников преступной группы, которые, по версии следствия, причастны к хищению 32 млн грн средств государственных предприятий, входящих в концерн "Укроборонпром", а также к покушению на завладение средствами этих государственных предприятий на сумму свыше 19 млн грн.
На сегодняшний день детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.
Детали дела
В рамках досудебного расследования установлено, что лица разработали преступную схему завладения средствами, которая заключалась в искусственном привлечении предприятием-спецэкспортером продукции и услуг военного назначения иностранных компаний для оказания посреднических услуг в рамках внешнеэкономических контрактов. В частности, речь идет о компаниях, зарегистрированных в Великобритании и Чешской Республике.
Несмотря на то, что эти компании не оказывали никаких услуг, а работа фактически выполнялась штатными сотрудниками государственного предприятия, в течение 2014–2019 годов на их счета было перечислено более 560 тыс. долларов (эквивалент 13,3 млн грн) и почти 670 тыс. евро (эквивалент 19,3 млн грн).
Сообщается, что в дальнейшем эти средства перечислялись на счета фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы.
Также установлено, что должностные лица предприятия-спецэкспортера составили первичные документы о необходимости оплаты компаниям-нерезидентам ориентировочно 172 тыс. долларов (эквивалент 4,4 млн грн) и почти 500 тыс. евро (эквивалент 14,7 млн грн). Однако осуществлению платежей помешали активные следственные действия НАБУ и САП в отношении аналогичных схем.
Подозреваемые
Так, среди подозреваемых:
- экс-директор государственного предприятия (в настоящее время занимает должность одного из заместителей генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность");
- бывший советник директора предприятия-спецэкспортера;
- бенефициар частной компании.
Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, САП и НАБУ раскрыли преступную схему хищения 32 млн грн в концерне "Укроборонпром".
- Позже в отношении одного из заместителей генерального директора АО"Украинская оборонная промышленность" была применена мера пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен.
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