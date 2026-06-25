Присвоение миллионных средств "Укроборонпрома": следствие завершено, - САП

Завершено досудебное расследование по делу о схеме незаконного присвоения 32 млн грн средств концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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Досудебное расследование завершено

Отмечается, что прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении трех участников преступной группы, которые, по версии следствия, причастны к хищению 32 млн грн средств государственных предприятий, входящих в концерн "Укроборонпром", а также к покушению на завладение средствами этих государственных предприятий на сумму свыше 19 млн грн.

На сегодняшний день детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

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Детали дела

В рамках досудебного расследования установлено, что лица разработали преступную схему завладения средствами, которая заключалась в искусственном привлечении предприятием-спецэкспортером продукции и услуг военного назначения иностранных компаний для оказания посреднических услуг в рамках внешнеэкономических контрактов. В частности, речь идет о компаниях, зарегистрированных в Великобритании и Чешской Республике.

Несмотря на то, что эти компании не оказывали никаких услуг, а работа фактически выполнялась штатными сотрудниками государственного предприятия, в течение 2014–2019 годов на их счета было перечислено более 560 тыс. долларов (эквивалент 13,3 млн грн) и почти 670 тыс. евро (эквивалент 19,3 млн грн).

Сообщается, что в дальнейшем эти средства перечислялись на счета фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы.

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Также установлено, что должностные лица предприятия-спецэкспортера составили первичные документы о необходимости оплаты компаниям-нерезидентам ориентировочно 172 тыс. долларов (эквивалент 4,4 млн грн) и почти 500 тыс. евро (эквивалент 14,7 млн грн). Однако осуществлению платежей помешали активные следственные действия НАБУ и САП в отношении аналогичных схем.

Подозреваемые

Так, среди подозреваемых:

экс-директор государственного предприятия (в настоящее время занимает должность одного из заместителей генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность");

бывший советник директора предприятия-спецэкспортера;

бенефициар частной компании.

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

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