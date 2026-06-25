Заволодіння мільйонними коштами "Укроборонпрому": слідство завершено, - САП

Завершено досудове розслідування у справі щодо схеми заволодіння 32 млн грн коштів концерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Досудове розслідування завершено

Зазначається, що прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо трьох учасників злочинної групи, які, за версією слідства, причетні до заволодіння 32 млн грн коштів державних підприємств, учасників концерну "Укроборонпром", та замаху на заволодіння коштами цих державних підприємств на суму понад 19 млн грн.

На сьогодні детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

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Деталі справи

У межах досудового розслідування встановлено, що особи розробили злочинну схему заволодіння коштами, яка полягала у штучному залученні підприємством-спецекспортером продукції та послуг військового призначення іноземних компаній для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. Зокрема, мова йде про компанії, які зареєстровані у Великій Британії та Чеській Республіці.

Попри те, що ці компанії не надавали жодних послуг, а робота фактично здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства, протягом 2014–2019 років на їхні рахунки перерахували понад 560 тис. доларів (еквівалент 13,3 млн грн) та майже 670 тис. євро (еквівалент 19,3 млн грн).

Повідомляється, що в подальшому ці кошти перераховували на рахунки фіктивних компаній та розподіляли між учасниками злочинної групи.

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Також встановлено, що службові особи підприємства-спецекспортера склали первинні документи щодо необхідності оплати компаніям-нерезидентам орієнтовно 172 тис. доларів (еквівалент 4,4 млн грн) та майже 500 тис. євро (еквівалент 14,7 млн грн). Проте реалізації проведення оплати завадили активні слідчі дії НАБУ і САП щодо аналогічних схем.

Підозрювані

Так, серед підозрюваних:

ексдиректор державного підприємства (на сьогодні обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість");

ексрадник директора підприємства–спецекспортера;

бенефіціар приватної компанії.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

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