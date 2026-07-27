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Новости Задержание журналиста hromadske
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В ТЦК прокомментировали задержание журналиста hromadske Шульгата: направили на ВЛК как нарушителя учета

Шульгат

В Киевском городском ТЦК и СП подтвердили, что журналиста hromadske Евгения Шульгата представители Национальной полиции доставили в один из РТЦК и СП города Киева.

Об этом говорится в заявлении терцентра, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция ТЦК и СП 

В ТЦК заявили, что Шульгата правоохранители доставили в центр комплектования как нарушителя воинского учета.

"В ходе проверки установлено, что указанный гражданин своевременно не прошел военно-медицинскую комиссию в установленном порядке. С целью устранения причины правонарушения он направлен на прохождение ВМК", — заявили в ТЦК.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее издание hromadske сообщило о задержании в Киеве журналиста Евгения Шульгата.
  • В Нацполиции подтвердили задержание в Киеве журналиста hromadske Евгения Шульгата, но не связывают его с профессиональной деятельностью.

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Автор: 

задержание (6821) ТЦК (1261) Шульгат Евгений (1)
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Топ комментарии
+6
Чому лисого з кралвралу не хапають?
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27.07.2026 23:06 Ответить
+3
Депутатів не хочете направити на влк? А мусорів? А самих цкунів з убд в кармані, які ну разу на нулі не були, не хочете їх перевірити?
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27.07.2026 23:12 Ответить
+2
..."гірше ляха свої діти її розпинають".
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27.07.2026 23:05 Ответить

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