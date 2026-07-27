В ТЦК прокомментировали задержание журналиста hromadske Шульгата: направили на ВЛК как нарушителя учета
В Киевском городском ТЦК и СП подтвердили, что журналиста hromadske Евгения Шульгата представители Национальной полиции доставили в один из РТЦК и СП города Киева.
Об этом говорится в заявлении терцентра, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция ТЦК и СП
В ТЦК заявили, что Шульгата правоохранители доставили в центр комплектования как нарушителя воинского учета.
"В ходе проверки установлено, что указанный гражданин своевременно не прошел военно-медицинскую комиссию в установленном порядке. С целью устранения причины правонарушения он направлен на прохождение ВМК", — заявили в ТЦК.
Что этому предшествовало?
- Ранее издание hromadske сообщило о задержании в Киеве журналиста Евгения Шульгата.
- В Нацполиции подтвердили задержание в Киеве журналиста hromadske Евгения Шульгата, но не связывают его с профессиональной деятельностью.
Топ комментарии
+6 Гліб _
показать весь комментарий27.07.2026 23:06 Ответить Ссылка
+3 Sergey Brizhak
показать весь комментарий27.07.2026 23:12 Ответить Ссылка
+2 Центр 820 #589399
показать весь комментарий27.07.2026 23:05 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль