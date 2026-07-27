В ТЦК прокомментировали задержание журналиста hromadske Шульгата: направили на ВЛК как нарушителя учета

В Киевском городском ТЦК и СП подтвердили, что журналиста hromadske Евгения Шульгата представители Национальной полиции доставили в один из РТЦК и СП города Киева.

Об этом говорится в заявлении терцентра, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция ТЦК и СП

В ТЦК заявили, что Шульгата правоохранители доставили в центр комплектования как нарушителя воинского учета.

"В ходе проверки установлено, что указанный гражданин своевременно не прошел военно-медицинскую комиссию в установленном порядке. С целью устранения причины правонарушения он направлен на прохождение ВМК", — заявили в ТЦК.

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Что этому предшествовало?

Ранее издание hromadske сообщило о задержании в Киеве журналиста Евгения Шульгата.

В Нацполиции подтвердили задержание в Киеве журналиста hromadske Евгения Шульгата, но не связывают его с профессиональной деятельностью.

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