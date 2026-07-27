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Новости Задержание журналиста hromadske
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Не прошел ВЛК: в Нацполиции рассказали, что задержанного журналиста Шульгата отвезли в ТЦК

евгений,шульгат

В Нацполиции подтвердили задержание в Киеве журналиста hromadske Евгения Шульгата, но не связывают его с профессиональной деятельностью.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала начальница Департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис.

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Как пояснила Гирдвилис, по предварительным данным, полицейские в Киеве остановили водителя автомобиля для проверки документов.

"В автомобиле также находился пассажир. У него тоже проверили документы и обнаружили, что он не прошел военно-медицинскую комиссию", — отметила она и добавила, что его доставили в ТЦК.

По ее словам, детали уточняются.

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Что этому предшествовало?

Ранее издание hromadske сообщило о задержании в Киеве журналиста Евгения Шульгата.

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журналистика (3402) задержание (6819) Нацполиция (17561)
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Топ комментарии
+8
Навіщо влк проходити? Непроходження це що вже злочин?🤦 Мусора пройшли влк?
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27.07.2026 20:14 Ответить
+2
ну й молодці. тут все по закону.
не пройшов влк- порушник - ухилянт. яка різниця яка в нього професія?
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27.07.2026 20:11 Ответить
+1
Таке можливо тільки завдяки зовнішньому фінансуванню влади. Без зовнішніх грошей влада була б вимушена цінувати населення, намагатись використовувати ефективно, створювати умови для розвитку.

А нашим насрати, їм грошей дадуть. Тому нема чому дивуватись.
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27.07.2026 20:19 Ответить

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