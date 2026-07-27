Не прошел ВЛК: в Нацполиции рассказали, что задержанного журналиста Шульгата отвезли в ТЦК

В Нацполиции подтвердили задержание в Киеве журналиста hromadske Евгения Шульгата, но не связывают его с профессиональной деятельностью.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала начальница Департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис.

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Как пояснила Гирдвилис, по предварительным данным, полицейские в Киеве остановили водителя автомобиля для проверки документов.

"В автомобиле также находился пассажир. У него тоже проверили документы и обнаружили, что он не прошел военно-медицинскую комиссию", — отметила она и добавила, что его доставили в ТЦК.

По ее словам, детали уточняются.

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Что этому предшествовало?

Ранее издание hromadske сообщило о задержании в Киеве журналиста Евгения Шульгата.

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