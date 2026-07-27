Не пройшов ВЛК: у Нацполіції розповіли, що затриманого журналіста Шульгата відвезли до ТЦК

У Нацполіції підтвердили затримання у Києві журналіста hromadske Євгенія Шульгата, але не пов'язують його з професійною діяльністю.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ розповіла начальниця Департаменту комунікації Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

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Як пояснила Гірдвіліс, попередньо відомо, що поліцейські в Києві зупинили водія автомобіля для перевірки документів.

"В автомобілі був також пасажир. У нього теж перевірили документи і виявили, що він не пройшов військово-лікарську комісію, - зазначила вона і додала, що його доставлено у ТЦК.

За її словами, деталі уточнюються.

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Що передувало?

Раніше видання hromadske заявило про затримання у Києві журналіста Євгенія Шульгата.

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