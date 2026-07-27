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Новини Затримання журналіста hromadske
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Не пройшов ВЛК: у Нацполіції розповіли, що затриманого журналіста Шульгата відвезли до ТЦК

євгеній,шульгат

У Нацполіції підтвердили затримання у Києві журналіста hromadske Євгенія Шульгата, але не пов'язують його з професійною діяльністю.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ розповіла начальниця Департаменту комунікації Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

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Як пояснила Гірдвіліс, попередньо відомо, що поліцейські в Києві зупинили водія автомобіля для перевірки документів.

"В автомобілі був також пасажир. У нього теж перевірили документи і виявили, що він не пройшов військово-лікарську комісію, - зазначила вона і додала, що його доставлено у ТЦК.

За її словами, деталі уточнюються.

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Що передувало?

Раніше видання hromadske заявило про затримання у Києві журналіста Євгенія Шульгата.

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журналістика (1854) затримання (4364) Нацполіція (15775)
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Топ коментарі
+17
Бо не треба було журнашлюжити на громадському, от якби він був з телемарахвону...
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27.07.2026 20:23 Відповісти
+14
Україна одна з небагатьох дежав в світі де поліція викликає не спокій, а загрозу. Диктатура рулить.
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27.07.2026 20:22 Відповісти
+13
Він був у розшуку(кримінальна справа,рішення суду)?Зловживання та перевищення!В ТЦК викликають повісткою.
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27.07.2026 20:22 Відповісти

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