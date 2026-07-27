Не пройшов ВЛК: у Нацполіції розповіли, що затриманого журналіста Шульгата відвезли до ТЦК
У Нацполіції підтвердили затримання у Києві журналіста hromadske Євгенія Шульгата, але не пов'язують його з професійною діяльністю.
Про це у коментарі Цензор.НЕТ розповіла начальниця Департаменту комунікації Нацполіції Юлія Гірдвіліс.
Як пояснила Гірдвіліс, попередньо відомо, що поліцейські в Києві зупинили водія автомобіля для перевірки документів.
"В автомобілі був також пасажир. У нього теж перевірили документи і виявили, що він не пройшов військово-лікарську комісію, - зазначила вона і додала, що його доставлено у ТЦК.
За її словами, деталі уточнюються.
Що передувало?
Раніше видання hromadske заявило про затримання у Києві журналіста Євгенія Шульгата.
Топ коментарі
+17 KAISERWALD
показати весь коментар27.07.2026 20:23 Відповісти Посилання
+14 Vitaly Gorpinyuk
показати весь коментар27.07.2026 20:22 Відповісти Посилання
+13 Пятачок #618041
показати весь коментар27.07.2026 20:22 Відповісти Посилання
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